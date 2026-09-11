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Регионы России

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Цены на газ в Европе в 12 раз выше американских и продолжают расти

Цены на газ в Европе в 12 раз выше американских и продолжают расти

Цены на газ в странах Европейского союза превышают американские в 12,2 раза и продолжают расти, создавая серьезное давление на домохозяйства.

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