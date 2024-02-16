Конгресс до середины марта отложил вопрос помощи Украине

Никаких денег, как это и ранее было известно, для Украины не будет как минимум до серединны марта. Палата представителей Конгресса США ушла на каникулы до середины марта, даже и не начинав рассматривать данный вопрос.
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