Миллиардер Сакс обвинил Байдена и USAID в извлечении выгоды из украинского конфликта

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что США не следовало вмешиваться в украинский конфликт, а также обвинил семью экс-президента Джо Байдена и Агентство США по международному развитию (USAID) в извлечении выгоды из него.
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