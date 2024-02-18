Как в датском музее появилась единственная мире коллекция античных носов

Сегодня трудно найти примеры вещей, которые не были бы предметами коллекционирования и экспозиции. В копенгагенской Новой Глиптотеке Карлсберга хранится самая большая в мире коллекция… скульптурных носов.
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