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Царьград

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Красноярск: завершено строительство участка метротрамвая в туннеле

Красноярск: завершено строительство участка метротрамвая в туннеле

В Красноярске завершено строительство участка правого перегонного туннеля метротрамвая между станциями "Высотная" и "Улица Копылова".

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