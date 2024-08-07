Минздрав провел проверку Ангарской городской больницы после жалобы пациента

После жалобы жителя Ангарска на сложности с записью к врачу, поступившей во время прямой линии с губернатором Игорем Кобзевым, региональный минздрав организовал выездную проверку Ангарской городской больницы.
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