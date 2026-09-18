Викторина «Телеквиз (лёгкий)» от «Шейкер Квиз»

Квизы — это увлекательный интеллектуальный отдых в кругу друзей и единомышленников. В стильном рестобаре в командах до 10 человек вы посоревнуетесь с другими игроками в эрудиции, смекалке и логике, отвечая на вопросы ведущего.
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