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Царьград

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Ударные беспилотники России контролируют логистику на запорожском направлении

Ударные беспилотники России контролируют логистику на запорожском направлении

В 42-й гвардейской дивизии России, входящей в группировку "Днепр", разрабатываются универсальные группы операторов беспилотников для повышения эффективности ударов на запорожском направлении.

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