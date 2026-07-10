Оптические иллюзии на собственном теле от гения визажа Мими Чой

Талантливому художнику холст не нужен, он создаст шедевр на чем угодно, хоть на собственной ноге! Хотя, подобные творения сложно воспринимать однозначно… Визажист Мими Чой (Mimi Choi) из Ванкувера, Канада, создает оптические иллюзии на собственном теле, и глядя на них, невозможно поверить своим глазам.