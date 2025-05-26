Международный фестиваль цветов состоится в Петропавловской крепости 12 июня

Флористы представят композиции, посвященные важным историческим и культурным датам этого года В День России, 12 июня, на Соборной площади Петропавловской крепости пройдет яркое и масштабное событие — Международный фестиваль цветов.
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