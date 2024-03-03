Симптомы апноэ во сне связаны с проблемами памяти и мышления

Согласно предварительному исследованию, которое будет представлено (13–18 апреля 2024 г.) на 76-м ежегодном собрании Американской академии неврологии (American Academy of Neurology’s 76th Annual Meeting), люди с апноэ во сне, могут с большей вероятностью иметь проблемы с памятью или мышлением.