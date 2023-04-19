Серена о фото на корте: «Просто стараюсь оставаться в форме»

«Просто стараюсь оставаться в форме», – подписала 23-кратная чемпионка «Больших шлемов». Кто в теннисе заработал больше – Шарапова, Кафельников или Бердых? Сколько женщин в топе? Посчитали с учетом инфляции Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.