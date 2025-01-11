Черные ящики рухнувшего в Южной Корее самолета не работали перед ЧП

По данному факту проводят отдельное расследование.фото: wikipedia.org/자연속으로 Черные ящики самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в Южной Корее в конце года, остановили запись за несколько минут до катастрофы.
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