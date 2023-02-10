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Каменский о Тарасенко в «Рейнджерс»: «Это позволит побороться за Кубок Стэнли. Будет хорошая связка с Панариным»

Валерий Каменский оценил обмен Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс». «Для «Рейнджерс» это большой плюс.

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