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Мировое обозрение

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Трамп заявил о доступе КНР к данным 220 млн американских избирателей

Трамп заявил о доступе КНР к данным 220 млн американских избирателей

Вот уже несколько дней главный ньюсмейкер планеты снова в ударе. Дональд Трамп, выступая из Белого дома, сделал громкое заявление: Китай якобы получил доступ к 220 миллионам записей об американских избирателях.

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