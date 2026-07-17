Трамп заявил о доступе КНР к данным 220 млн американских избирателей

Вот уже несколько дней главный ньюсмейкер планеты снова в ударе. Дональд Трамп, выступая из Белого дома, сделал громкое заявление: Китай якобы получил доступ к 220 миллионам записей об американских избирателях.
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