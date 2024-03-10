Новый трейлер файтинга Granblue Fantasy Versus Rising раскрыл сроки выхода персонажей Вей...

Новый трейлер файтинга Granblue Fantasy Versus Rising раскрыл сроки выхода персонажей Вейн и БеатриксВслед за дебютом 2B из NieR: Automata, состав Granblue Fantasy Versus: Rising вскоре пополнится еще двумя играбельными персонажами, а именно Вейном и Беатрикс.
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