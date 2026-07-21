Север Столицы
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Север Столицы

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Вячеслав Осляков: «Следователь – не просто профессия, но определённый образ жизни»

Вячеслав Осляков: «Следователь – не просто профессия, но определённый образ жизни»

Ежегодно 25 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ), приуроченный к дате учреждения первого в Государстве Российском специализированного следственного органа, наделённого особыми полномочиями и находившегося в непосредственном подчинении у Петра Великого.

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