Вячеслав Осляков: «Следователь – не просто профессия, но определённый образ жизни»

Ежегодно 25 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник работников Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ), приуроченный к дате учреждения первого в Государстве Российском специализированного следственного органа, наделённого особыми полномочиями и находившегося в непосредственном подчинении у Петра Великого.
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