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Арестован замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев

Арестован замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев

Замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаева арестовали в Москве. По версии следствия, 52-летний генерал-майор просил взятку в размере 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая разорвать контракт стоимостью 480 миллионов.

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Комментарии
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ВП
Владислав Петряев
Мда, офицеры у нас служат... Читать противно. И это - защитники Родины... Такие мерзавцы все эти взяточники. И с такими зарплатами и прочими довольствиями. Владислав Петряев
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