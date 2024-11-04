Арестован замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаев

Замначальника тыла Росгвардии Мирза Мирзаева арестовали в Москве. По версии следствия, 52-летний генерал-майор просил взятку в размере 140 миллионов рублей от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая разорвать контракт стоимостью 480 миллионов.
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