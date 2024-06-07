Александр Беглов: в Петербурге модернизируют Ижорскую промышленную площадку

Предприятие работает с 2007 года На ПМЭФ губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» Игорь Котов подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционных проектов в области цифровизации и модернизации производственных мощностей Ижорской промышленной площадки.
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