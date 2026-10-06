Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-К» 29-го артиллерийского полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ в Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Давайте растить ...
- «Кто-то не соглас...
- Г Не выдержал мук с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым