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«Князь Вандал Новгородский» помог поразить позицию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

«Князь Вандал Новгородский» помог поразить позицию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-К» 29-го артиллерийского полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ в Харьковской области.

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