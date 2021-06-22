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Дзюба извинился за провал сборной на Евро-2020

Дзюба извинился за провал сборной на Евро-2020

Капитан национальной футбольной команды Артем Дзюба прокомментировал разгромное поражение от сборной Дании в третьем туре группового турнира чемпионата Европы (1:4), по итогам которого россияне заняли последнее место и выбыли из дальнейшей борьбы.

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