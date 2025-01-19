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Как врачи могут предсказать риск инсульта по вашим глазам?

Как врачи могут предсказать риск инсульта по вашим глазам?

Показать ещё Как врачи могут предсказать риск инсульта по вашим глазам? Инсульт остается одной из ведущих причин смертности и инвалидности во всем мире, при этом значительная часть случаев обусловлена факторами риска, поддающимися корректировке.

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