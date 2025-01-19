Показать ещё Как врачи могут предсказать риск инсульта по вашим глазам? Инсульт остается одной из ведущих причин смертности и инвалидности во всем мире, при этом значительная часть случаев обусловлена факторами риска, поддающимися корректировке.
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