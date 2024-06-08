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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» популярнее «Реала» в Испании. Опыт Хави был хорошим, но это не Гвардиола. Клуб не в кризисе, он сталкивается с трудностями – Лапорта проведет его через этот этап». Экс-глава «Барсы» Гаспар о клубе

«В Испании «Барса» более популярна, чем «Реал». Думаю, что опыт Хави в целом хорош. Он очень хороший тренер, но команде нужны были перемены.

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