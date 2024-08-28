Математик-пророк Григорий Кваша спрогнозировал окончание СВО. Когда, по его расчетам, это случится и кто одержит победу? Юлия ЧелкановаВ последние годы прогнозы о завершении различных конфликтов становятся все более актуальными.
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