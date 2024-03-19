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Песни Shaman, Газманова и Любэ могут включить в школьную программу

Песни Shaman, Газманова и Любэ могут включить в школьную программу

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение включить в школьную программу по музыке песни «патриотической направленности современных авторов», сообщает «Парламентская газета».

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