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Военное обозрение

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Куда нас заведет Единый государственный экзамен

Куда нас заведет Единый государственный экзамен

В правительстве на днях приступили к разработке «Стратегии развития образования до 2040 года». Идея хорошая и полезная, но первые намёки на её содержание говорят о том, что концепцию Единого государственного экзамена никто изменять не намерен.

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