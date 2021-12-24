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Департамент труда и социальной защиты населения информирует

Департамент труда и социальной защиты населения информирует

В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 13 декабря 2021 года № 786 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Крым на 2022 год» установлены величины прожиточного минимума в Республике Крым на 2022 год:в расчете на душу населения - 12 274 рубля;по основным социально-демографическим группам для:- трудоспособного населения - 13 379 рублей;- пенсионеров - 10 556 рублей;- детей - 12 720 рублей.

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