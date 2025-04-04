Тест PRIMPRESS: Попадетесь ли вы на уловки мошенников?

Мошенники и киберпреступники постоянно изобретают новые способы обмана и совершенствуют старые. Чтобы не потерять свои личные данные, деньги и не попасться на уловки злоумышленников, важно своевременно узнавать о методах, которые они используют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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