Мораторий на размещение ракет, ответное изъятие иностранных активов и зарплаты депутатов

28 апреля 2023, 19:13 — Общественная служба новостей — ОСН – Россия может отступить от моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности из-за действий Вашингтона; – Путин подписал указ об ответном изъятии иностранных активов; – В Госдуму внесен законопроект о приравнивании зарплат депутатов и сенаторов к средним по стране.