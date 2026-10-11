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Аргументы недели

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И пришли оперативники: 13 миллионов взяток, 7 уголовных дел — история аферы с утильсбором

И пришли оперативники: 13 миллионов взяток, 7 уголовных дел — история аферы с утильсбором

На Южном акцизном таможенном посту раскрыли крупную преступную схему: организованная группа из бывших сотрудников поста помогала импортёрам незаконно списывать утилизационный сбор при ввозе иномарок.

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