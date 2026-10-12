Стимул для бизнеса: компании могут начать получать налоговый сертификат за инвестиции

Как налоги могут стимулировать развитие бизнеса, обсуждали сегодня в Кремле. Владимир Путин встретился с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком.
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