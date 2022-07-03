В Бердске грузовой состав насмерть сбил 18-летнего парня на глазах у жены

В Бердске грузовой состав насмерть сбил 18-летнего парня, оказавшегося на железнодорожных путях. В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР уточнили, что свидетелем трагедии стала супруга молодого человека.
В Бердске грузовой состав насмерть сбил 18-летнего парня, оказавшегося на железнодорожных путях. В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР уточнили, что свидетелем трагедии стала супруга молодого человека.
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