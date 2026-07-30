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Отказ принцу Монако, сложный роман с Жулиным и жизнь в США: как сложилась судьба чемпионки Оксаны Грищук

Отказ принцу Монако, сложный роман с Жулиным и жизнь в США: как сложилась судьба чемпионки Оксаны Грищук

Имя Оксаны Грищук прочно ассоциируется не только с триумфальными победами на льду, но и с чередой громких событий вне спортивной арены.

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