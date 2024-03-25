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Рик Карлайл о судействе в матче с «Лейкерс»: «Разница по штрафным – 27 в их пользу. Есть моменты, которые невозможно преодолеть»

Главный тренер «Индианы» выразил недовольство тем, что «Лейкерс» исполнили 43 штрафных броска против 16 у его команды.

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