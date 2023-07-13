Байден: Зеленский понимает, состоит ли Украина в НАТО или нет, не имеет значения, пока у него есть обязательства

Президент США прокомментировал свою встречу с Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Напомним, что Зеленский в ходе этой встречи сделал очередную попытку убедить Байдена в том, что «Украина стоит на защите демократии в Европе и во всём мире», а потому «Украину необходимо принять в НАТО».
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