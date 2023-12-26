Мигрантов будет больше: власть не собирается решать проблему в интересах граждан страны

Николай Гулевич Не американцами, так чеченцами, но кем нибудь восхищать и об....ть свой народ. Традиция однако.

Сергей Федотов То ли ещё будет. Держите ухи вострО. Сейчас какого только говнища не понавылазеет, лишь бы бучу в обществе поднять. Выборы ж скоро, трансгендерам с Запада нужно Россию раскачивать.