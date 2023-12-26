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Хакнем

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Мигрантов будет больше: власть не собирается решать проблему в интересах граждан страны

Мигрантов будет больше: власть не собирается решать проблему в интересах граждан страны

Миграционная политика: Путин молчит, а народ волнуется Молчащий политик. Авторские права на карикатуру принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Никакой серьёзной борьбы с мигрантами в России не будет.

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Комментарии
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Николай Гулевич
Не американцами, так чеченцами, но кем нибудь восхищать и об....ть свой народ. Традиция однако.
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12 час.
Сергей Федотов
То ли ещё будет. Держите ухи вострО.  Сейчас какого только говнища не понавылазеет, лишь бы бучу в обществе поднять. Выборы ж скоро, трансгендерам с Запада нужно Россию раскачивать.
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9 час.
Александр Ляшенко
Сегодня мигрант в России,синоним ублюдку, за дела главарей своих диаспор и за продажность российских чинушь,в среде которых,уже засветились с российским паспортом азиаты.А в ХМАО, у Комаровой, уже ЗАГСы стали регистрировать браки с узбеками,для  легализации их. Россия очнись!
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4 час.

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