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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонтьев о 2:1: «Игра кость в кость, «Нефтехимик» проявил характер. «Барыс» в этом году будет очень серьезным соперником» 

«Сегодня был нервный матч. Это естественно, ведь начало чемпионата, тем более на выезде. Против «Барыса», который серьезно укрепился перед этим сезоном.

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