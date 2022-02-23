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Тренер Уайта: «Бой Фьюри с Владимиром Кличко был ужасен»

Ксавье Миллер, тренер обязательного претендента на титул WBC Диллиана Уайта (28-2, 19 KO), поделился мыслями о предстоящем поединке своего клиента с чемпионом WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

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