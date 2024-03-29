Русская весна
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Русская весна

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Российские специалисты изучают устройство британских ракет Storm Shadow

Российские специалисты изучают устройство британских ракет Storm Shadow

Российские специалисты детально изучают внутреннее устройство британских крылатых ракет Storm Shadow.

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Комментарии
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Игорь Человек
Это очень хорошо!! Но я не обольщаюсь. Натовцы получили брошенные  Российскими военными, под Харьковом,  новейшие танки Т-90 прорыв для изучения.   А вот это беда!!!
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20 час.
Константин Самарин
А почему-бы не восстановить две-три ракеты, и не отправить их с обратным визитом на историческую родину? Пусть-бы бриты порадовались.
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13 час.

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