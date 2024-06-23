Трамп заверил, что завершит конфликт на Украине до своей инаугурации

На митинге своих сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания) бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на президентских выборах он сможет добиться мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до официального вступления в должность главы администрации США.