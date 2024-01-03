Медики назвали число детей, родившихся в Барнауле 1 января и имя самого первого

В роддоме рассказали, что первый день в году был немного напряженный В барнаульском роддоме № 2 в первый день 2024 года на свет появилось 10 детей: шесть девочек и четыре мальчика, сообщают "Вести Алтай".
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