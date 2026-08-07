В Темиртау обновят более 40 км теплосетей и реконструируют тепловывод от ТЭЦ-2

В Темиртау продолжается масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры. В 2026 году в городе обновят более 40 километров тепловых сетей, завершат реконструкцию тепломагистрали ТМ-3 и приступят к замене тепловывода от ТЭЦ-2, износ которого превышает 70%, передает inKaragandy.
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