НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

156 подписчиков

В Крыму предположили, какая судьба ждала полуостров в составе Украины

В Крыму предположили, какая судьба ждала полуостров в составе Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Киевский режим, пришедший к власти в результате майдана и госпереворота на Украине, готовил Крыму участь безлюдной пустыни, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх