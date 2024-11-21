СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Киевский режим, пришедший к власти в результате майдана и госпереворота на Украине, готовил Крыму участь безлюдной пустыни, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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