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Мотоциклист погиб в жестком ДТП под Калугой

Мотоциклист погиб в жестком ДТП под Калугой

Вечером в среду в деревне Каравай Дзержинского района Калужской области произошло смертельное ДТП. По данным полиции, 3 июля в 19 часов 30 минут на 24 км дороги "Калуга-Медынь" 70-летний водитель машины Mitsubishi Lancer выезжал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог со стороны деревни Захарово.

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