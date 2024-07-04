Мотоциклист погиб в жестком ДТП под Калугой

Вечером в среду в деревне Каравай Дзержинского района Калужской области произошло смертельное ДТП. По данным полиции, 3 июля в 19 часов 30 минут на 24 км дороги "Калуга-Медынь" 70-летний водитель машины Mitsubishi Lancer выезжал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог со стороны деревни Захарово.