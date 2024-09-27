Дебаты по вотуму недоверия правительству Трюдо пройдут в парламенте Канады

REUTERS/Jennifer Gauthier Депутаты от оппозиционной Консервативной партии Канады во второй раз запустили процедуру проведения дебатов в нижней палате парламента по вопросу объявления вотума недоверия правительству премьер-министра страны Джастина Трюдо.
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