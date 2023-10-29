UCSB: структура мозга у женщин меняется в ходе менструального цикла

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB) выяснили, что в ходе менструального цикла у женщин меняется структура головного мозга, причем изменения совпадают с колебаниями уровня четырех половых гормонов.
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