Карельские Вести

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Google,Facebook и Twitter могут добавить в госказну миллиарды

Google,Facebook и Twitter могут добавить в госказну миллиарды

Роскомнадзор намерен наказать рублем мировые IT-гиганты — Google, Facebook и Twitter . К ним могут быть применены оборотные штрафы за неудаление запрещенного контента, заявил в четверг, 16 сентября, заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

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