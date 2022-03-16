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Военнослужащие ЮВО в Северной Осетии выполнят инженерное обеспечение войск на марше в горах Кавказа

Военнослужащие ЮВО в Северной Осетии выполнят инженерное обеспечение войск на марше в горах Кавказа

Инженеры преодолеют участки лесистой местности, обеспечив проход колонны из 60 единиц гусеничной и колесной техники: танков Т-90А, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

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