Военнослужащие ЮВО в Северной Осетии выполнят инженерное обеспечение войск на марше в горах Кавказа

Инженеры преодолеют участки лесистой местности, обеспечив проход колонны из 60 единиц гусеничной и колесной техники: танков Т-90А, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».
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