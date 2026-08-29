В Белгородской области погибли три человека из-за атак ВСУ

В результате атаки украинских дронов в Шебекино Белгородской области погибли три человека. Источник фото: РИА Новости / Павел Лисицын «В результате прилетов боеприпасов по частному сектору погибли женщина и двое мужчин.
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