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Комбинат рабочей одежды открыл в Башкирии цех по выпуску рабочих перчаток и рукавиц, предназначенных для защиты рук от механических повреждений, пониженных температур и различных агрессивных сред

Комбинат рабочей одежды открыл в Башкирии цех по выпуску рабочих перчаток и рукавиц, предназначенных для защиты рук от механических повреждений, пониженных температур и различных агрессивных сред

﻿﻿Давайте сами защитим наших работников Комбинат спецодежды открыл в Башкирии цех по производству рабочих перчаток и рукавиц, предназначенных для защиты рук от механических повреждений, низких температур и различных агрессивных сред.

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